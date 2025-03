«Isso foi uma indireta?» - Saiba o que levou a Voz a fazer esta questão a Iury Mellany

No Secret Story - Desafio Final, na Sala, o Anfitrião dá os parabéns aos semifinalistas e mostra o seu interesse em saber o que poderá esperar dos mesmos, esta semana.

Miguel agradece às pessoas que votaram em si e explica que o que podem esperar de si é uma pessoa que trabalha até ao final. O concorrente quer criar mais emoções e fazer os colegas felizes. Iury admite que ficou sem palavras quando o colega disse a última parte.

Daniela confessa que vai continuar a ser 100 por cento ela. Acrescenta que vai continuar a dar a sua opinião, apesar de gostar que a final deste programa fosse leve e com muitas risadas. A concorrente prevê uma semana emotiva e alegre.

Bruno explica que vai tentar não “defraldar” as expetativas que tinham de si quando o introduziram no programa e não “defraldar” as expetativas que o público tem em si.

Iury admite que as pessoas podem esperar “a Iury”. A concorrente confessa que gostaria que a última semana fosse feliz e “repleta de respeito”, repetindo várias vezes a última palavra enquanto olha para Miguel. O Algarvio confessa que prefere não responder para que Iury não fique muito expressiva e, de seguida, admite que gosta muito da concorrente.

Joaninha pronuncia-se e quer que a última semana seja feliz porque a concorrente foi feliz o programa inteiro.

Inês admite que vai ser como sempre foi e espera que na próxima semana todos sejam como foram nas últimas semanas. Quanto a Miguel faltar ao respeito, a vencedora do BB24 afirma que se o concorrente faltou ao respeito nas últimas semanas, que o faça nesta também. A concorrente comenta também que não quer saber do que os outros farão na próxima semana.