«Isto é muito perigoso»: Pedro e Ana já fingem que se estão a apaixonar e deixam Cristina Ferreira e Cláudio Ramos em êxtase

Na gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9, Pedro entrou com a mulher, Marisa, mas os dois devem fingir que não se conhecem para proteger os seus segredos até ao fim.

Para dificultar a tarefa, Pedro recebeu a missão de fingir que se está a apaixonar por outra concorrente, Ana. Esta manhã, os dois já puseram o plano em prática. As imagens foram emitidas no Dois às 10 e deixaram Cristina Ferreira e Cláudio Ramos em choque. Veja as imagens.

VEJA TAMBÉM: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story