«Isto é podridão a mais»: Vera dispara para a casa e enquanto isso, Marisa Susana 'mete veneno'

No Diário do Secret Story 9, O clima na casa é de grande tensão. Vera regressa do confessionário e o silêncio instala-se. Quando finalmente quebra o silêncio, atira que há pessoas “podres” na casa e garante que pelas suas filhas “mata e esfola”. Fábio tenta chamar a concorrente à atenção, sublinhando que agora a concorrente é expulsa enquanto Dylan chega à final, mesmo tendo falado nas suas filhas. No jardim, Rui e Ana Cristina comentam a situação, considerando que não se deve mencionar os familiares de ninguém. Marisa Susana põe Vera a par dos insultos ditos nas suas costas, e a concorrente insulta de volta a mulher do Bruno. No exterior, Dylan admite ao Bruno que Vera o magoou e Rui elogia a forma consciente como o concorrente reagiu.

Fique a par de tudo o que aconteceu:

Após uma gala atribulada e durante uma noite marcada pelo grande confronto entre Vera e Dylan, que tanto está a dar que falar, Liliana e Ana protagonizaram uma forte discussão que levou a concorrente de Lousada a perder as estribeiras. Pedro Jorge viu-se obrigado a intervir e separar as suas colegas.

Liliana acabou no quarto a chorar compulsivamente e a gritar, a dizer que quer sair do programa e que está farta que tudo o que diga seja um problema. Mariana consola a colega, enquanto Fábio assiste a tudo. Para além disto, Liliana mostra-se completamente abalada com o segredo de Fábio, revelado na gala por Joana: «Já me envolvi com uma concorrente da casa»