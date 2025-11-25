«Isto mais parece um funeral»: Liliana comenta ambiente na casa e leva resposta hilariante de Pedro e Leandro

No Secret Story 9, Liliana comenta o facto de a casa estar muito calma desta terça-feira, depois da agitação da noite anterior. Pedro e Leandro não resistem em entrar na brincadeira. Veja tudo.

Os nomeados do ESPECIAL do SECRET STORY 9 de ontem, dia 24 de novembro, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO - 761 20 20 04

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

