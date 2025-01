Iury Mellany desabafa após confronto com Jéssica Galhofas: «Agora sou a vilã da novela das nove»

No Secret Story - Casa dos Segredos, após o direto, a Jéssica mostra-se indignada com o facto de a Iury ter insinuado que não tem estofo emocional por se ter melindrado quando a chamou arrogante. Mesmo ao lado, a Iury desabafa com a Rita pois ainda não teve oportunidade de ver lados bons na Jéssica. A concorrente diz que assume o papel de vilã da novela se assim tiver de ser, mas garante que tem a consciência tranquila e que não tem medo de ser cancelada.