Iury Mellany em choque com Miguel Vicente: «Riste quando eu disse que era evangélica?»

No Secret Story - Desafio Final, na Sala, Miguel comente para si próprio que tem as costas largas. Inês, que ouve, responde-lhe que tem as costas largas, mas o cérebro estreito. Miguel diz que por baixo de uma pedra, sai uma lagartixa. Joana que está presente, ri-se. Miguel vai provocando de seguida a Iury e Miguel acusa-o de gostar de estar em ambientes onde não o podem ver à frente. Miguel explica que adora desmascarar pessoas no jogo e segue com as provocações. Iury diz que nunca tinha convivido com uma pessoa tão má, em toda a sua vida e aconselha-o a procurar uma igreja quando o programa terminar. No final, Miguel isola-se do quarto e, sozinho, comenta que não percebe o porquê de ficarem tão chateados consigo.