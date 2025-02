Iury Mellany implacável com Miguel Vicente: «Feio, sujo... colocar em causa a minha profissão»

No Secret Story - Desafio Final, a Sandrina e o Tiago cumprem um treino dado pela Iury e o Miguel, que está por perto, vai fazendo alguns reparos. A Iury começa a ficar incomodada, questionando se o Miguel a está a pôr em causa enquanto profissional. O algarvio insiste em fazer perguntas sobre os exercícios que a Iury está a coordenar e a Iury atira que é feio o que o concorrente está a fazer. O Bruno condena a atitude do Miguel e a Iury afirma que, apesar de não tentar ligar, não tem de aceitar as faltas de respeito. No confessionário, a Iury considera que o comportamento do Miguel não é ético, é inadmissível, desrespeitoso e sujo. No quarto, a Sandrina constata que a única forma de o Miguel conseguir ir contra a Iury é atacá-la com questões pessoais.