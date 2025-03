No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes iniciam uma dinâmica que já faz parte do jogo: Os mexericos!

Miguel Vicente lê um mexerico e afirma que foi acusado de várias coisas feias no dia anterior, ao que Inês Morais reage. Miguel refere que não é bonito trazer coisas de fora do jogo para dentro do programa, ao que Iury Mellany reage.