«Já estão chateados» ?: Liliana desafa sobre má disposição matinal de Fábio

No Secret Story 9, Liliana entrou na cozinha e disse que o Fábio acordou ‘em baixo’. A concorrente acabou por desabafar com Marisa, Leandro e Pedro Jorge e disse que o concorrente pediu para ficar sozinho.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País.