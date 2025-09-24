Já há grupos na casa? Leandro apontado como potencial líder

No Secret Story 9 – Especial, os concorrentes foram confrontados com VTs que revelaram novas divisões no jogo. Rui e Bruno mostraram-se de costas voltadas e levantaram a questão: estará a casa dividida em grupos? Entre as teorias, surgiu a ideia de um “gang dos corta-casacas”, alegadamente liderado por Leandro, com Marisa a dar sinais de se integrar nesse núcleo. Já Ana deixou no ar que Pedro também poderá estar a aproximar-se de um grupo específico, reforçando a perceção de que a casa começa a desenhar alianças e rivalidades bem definidas.

