Já não conseguem resistir! Pedro Jorge e Marisa passam a manhã agarrados e quase à vista de todos

Marisa protagoniza um momento inesperado no Secret Story 9: durante uma brincadeira, simula uma discussão com Pedro Jorge e acaba por surpreender o concorrente com um apaixonado beijo na boca. O casal acordou bem disposto e trocou várias carícias, quase à frente de toda a gente.

Recorde que o casal passou o dia de ontem em discussão:

Marisa perdeu completamente a cabeça com Pedro Jorge depois de descobrir que ele não a escolheu para sublíder, optando por Liliana, apesar de ela própria não se ter candidatado a líder por causa do marido. Visivelmente chateada, Marisa sentiu-se desvalorizada e acusou-o de ingratidão. Pedro Jorge respondeu sem rodeios, dizendo que Marisa «é uma piada» e «hipócrita», e afirmou que aquilo que ela faz é falsidade. O concorrente acrescentou ainda que acredita que Marisa está a jogar contra ele. A discussão terminou com Marisa a chamá-lo de ingrato, deixando o clima explosivo entre o casal.

Mais tarde, já no alpendre, Marisa desabafou com Bruno e Inês, lamentando que Pedro Jorge e Liliana estivessem «já amiguinhos outra vez», enquanto tentava recompor-se da discussão.

o Especial do Secret Story 9, com Cristina Ferreira, depois de todos assistirem às imagens, Bruno defendeu e elogiou Marisa. Já Liliana fica surpreendida com a postura de Marisa para com a escolha de Pedro Jorge, que a escolheu para sub chefe das limpezas, em vez da mulher. Esta atitude até levantou suspeitas relativamente aos segredos dos dois.

Pedro foi chamado ao confessionário para falar com Cristina Ferreira, em que explicou tudo o que sentiu nesta situação e confessa até que não é a primeira vez que vê a mulher com uma postura mais raivosa para consigo.

