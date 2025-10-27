«Já não estás preocupada com a pessoa que está lá fora»: Liliana implacável com Inês por causa de... Dylan

No Secret Story 9, na dinâmica da Cadeira Quente, Liliana "mete-se" na ligação entre Inês e Dylan. Liliana acha mesmo que há um "interesse" da parte do Dylan por Inês, e acha que Inês "não quer ver isso". O nome da Vera volta a estar no centro da discussão.
Ontem, na gala conduzida por Cristina Ferreira, assistimos à expulsão de Rui, que abandonou a casa mais vigiada do País com 16% dos votos. Fábio desfez-se em lágrimas quando pensou que Liliana iria ser expulsa, mas tudo não passou de uma falsa expulsão. Ana revelou o seu segredo: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre».