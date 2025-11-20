Já sabe de tudo! Marisa Susana tem palpite sobre o segredo de Marisa

No Secret Story 9, Marisa Susana e Leandro levantam suspeitas de que Pedro e Marisa possam, afinal, ser um casal. Marisa Susana chega mesmo a questionar se Pedro será o pai dos filhos de Marisa e Leandro acredita nessa possibilidade. Ambos levantam a questão da diferença de idades e admitem que um deles poderá estar a mentir. Veja o momento.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
