Já sabe de tudo! Marisa Susana tem palpite sobre o segredo de Marisa

No Secret Story 9, Marisa Susana e Leandro levantam suspeitas de que Pedro e Marisa possam, afinal, ser um casal. Marisa Susana chega mesmo a questionar se Pedro será o pai dos filhos de Marisa e Leandro acredita nessa possibilidade. Ambos levantam a questão da diferença de idades e admitem que um deles poderá estar a mentir. Veja o momento.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!