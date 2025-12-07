Já chegámos ao whatsapp!
Já se cruzaram? Cristina Ferreira intrigada com revelação de Dylan sobre Vera

Na gala do gala do Secret Story 9, Cristina Ferreira fica intrigada com uma revelação de Dylan sobre Vera. A apresentadora quis saber se já viu a colega expulsa depois de o agredir, ou se trocaram mensagens. Dylan responde que não, nem tem interesse para o fazer. Vai mais longe e acusa a ex-concorrente de ter medo de o enfrentar olhos nos olhos, daí a sua ausência das galas.

A noite de gala do Secret Story 9 promete voltar a prender os espectadores ao ecrã. A casa está preparada para receber o Natal e guarda uma surpresa muito especial: uma nova decoração natalícia que os concorrentes ainda não viram e que promete transformar por completo o ambiente.

Entre o suspense das decisões, a magia da época e as surpresas reservadas pela Voz, a gala desta noite promete emoções intensas do início ao fim. 

Ainda pode votar para salvar o seu concorrente favorito! Três concorrentes continuam em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
PEDRO  –  761 20 20 18

  Há 1h e 45min
Alerta botão dos segredos! Pedro Jorge carrega no segredo de Ana e palpite tem a ver com um milagre
07:17

Alerta botão dos segredos! Pedro Jorge carrega no segredo de Ana e palpite tem a ver com um milagre

00:22
Polémica na saída de Bruna: Liliana provoca Inês em momento frágil e a revolta começa
02:05

Polémica na saída de Bruna: Liliana provoca Inês em momento frágil e a revolta começa

00:15
A espera terminou! Saiba quem é o concorrente expulso
08:29

A espera terminou! Saiba quem é o concorrente expulso

00:12
Marisa arrasa Liliana no confessionário: «Irrita-me»
08:53

Marisa arrasa Liliana no confessionário: «Irrita-me»

23:44 Ontem
Liliana passa-se com Pedro Jorge: «Já nem sabes argumentar! O que estás aqui a fazer!?»
07:51

Liliana passa-se com Pedro Jorge: «Já nem sabes argumentar! O que estás aqui a fazer!?»

23:31 Ontem
Cada vez mais perto? Veja as imagens que quase levaram uma concorrente a descobrir a relação de Pedro e Marisa
02:22

Cada vez mais perto? Veja as imagens que quase levaram uma concorrente a descobrir a relação de Pedro e Marisa

23:31 Ontem
Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa!
02:08

Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa!

Há 2h e 22min
A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir
02:05

A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir

Há 2h e 24min
Cristina Ferreira deslumbra em look natalício. E há um pormenor que muitos não viram à primeira

Cristina Ferreira deslumbra em look natalício. E há um pormenor que muitos não viram à primeira

Há 2h e 22min
Luiza Abreu recebe declaração de amor de um ex-concorrente polémico e inesquecível

Luiza Abreu recebe declaração de amor de um ex-concorrente polémico e inesquecível

Ontem às 20:05
Kátia Aveiro atravessou fase difícil. Mas fez isto e transformou-se numa nova mulher

Kátia Aveiro atravessou fase difícil. Mas fez isto e transformou-se numa nova mulher

Ontem às 19:39
Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal
01:20

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal

5 dez, 13:27
Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
01:07

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

2 dez, 21:59
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
01:47

Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

2 dez, 01:47
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
02:32

Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»

2 dez, 01:09
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
02:41

Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»

1 dez, 12:16
Instagram num recém-nascido? Rúben Boa Nova responde às críticas e é implacável

Instagram num recém-nascido? Rúben Boa Nova responde às críticas e é implacável

Ontem às 19:16
Na reta final da gravidez, Vânia Sá partilha reviravolta: «A vida decidiu trocar a ordem das coisas»

Na reta final da gravidez, Vânia Sá partilha reviravolta: «A vida decidiu trocar a ordem das coisas»

Ontem às 18:50
Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»
01:40

Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»

4 dez, 16:32
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro
02:15

Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro

4 dez, 15:40
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»
01:26

Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»

4 dez, 15:25
Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

4 dez, 14:00
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana
11:30

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

4 dez, 13:30
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Há 3h e 26min
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Ontem às 20:15
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Ontem às 08:09
Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

6 dez, 18:00
É por este motivo que Liliana Aguiar e Francisco Nunes expõem os filhos!

É por este motivo que Liliana Aguiar e Francisco Nunes expõem os filhos!

6 dez, 09:07
