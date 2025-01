Jéssica Galhofas implacável com Gabriel Sousa após sanção: «Queres dar espetáculo, vais para o circo»

No Secret Story - Desafio Final, após o Especial, a tensão reina na casa do Desafio Final. A Iury recorda que a primeira concorrente a incumprir as regras foi a Joana, quando decidiu dormir no quarto e devia dormir na sala. A Inês condena a Iury por ter esperado por este momento para chamar a atenção da Joana e o Cláudio atira a Iury é que incumpriu as regras ao ceder o seu lugar à Joana. A Inês reforça que já pediu desculpa, no entanto admite que fizeram tudo pela piada. O Gabriel acredita que os concorrentes mais indignados são aqueles que gostavam de ter sido recrutados para o grupo, dizendo que não convidou a Daniela por não gostar dela. O João insurge-se, dizendo que são “um bando de crianças” sem ferramentas para estar num Desafio Final. O concorrente acaba numa acesa discussão com a Inês.