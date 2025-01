No Secret Story - Desafio Final, Jéssica Galhofas conversa com Joana Diniz e Cláudio Alegre sobre as últimas nomeações e diz sentir que foi «um voto fácil» para alguns colegas. Joana avisa-a que não percebe porque a estão a rotular de «mal-educada» e pede-lhe que não deixe isso acontecer.