Jéssica revela tudo sobre Afonso e Cláudio Ramos perde aposta - Veja a conversa completa

No «Dois às 10», recebemos a concorrente expulsa na última gala do «Secret Story» Jéssica Vieira vive com a mãe, o padrasto e os irmãos. Afirma que a sua família é o seu pilar.

Já fez muita coisa na vida mas olha para o seu percurso de forma orgulhosa e positiva. Acredita que todos os obstáculos servem para a ensinar.

É esteticista, profissão que adora, mas já foi peixeira e, apesar de ao início não distinguir uma sardinha de um carapau, confessa que foi muito feliz na peixaria.

A saída da concorrente Jéssica ficou marcada pela disputa entre a mãe e Afonso, afinal com quem dormiu a concorrente? Cláudio Ramos fez apostas e perdeu a ex-concorrente revela tudo.

Jéssica revela que teve uma relação amorosa tóxica e que se perdeu de si mesma.

Partilhamos as imagens da aproximação entre Jéssica e Afonso. Partilhamos imagens das declarações da mãe de Jéssica sobre Afonso e a aproximação à filha. Jéssica Viera afirma que tem uma relação muito forte com a mãe e assegura que a mãe gosta de Afonso.

Partilhamos imagens de alguns conflitos em que a ex-concorrente se envolveu dentro da casa, Jéssica partilha que não se identificou com algumas atitudes da concorrente Renata e esclareceu discussão com Ruben.