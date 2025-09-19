Jéssica Vieira fala da 'ex' de Afonso Leitão e Adriano Silva Martins provoca: «Vocês têm pontos em comum»

No Última Hora do Secret Story 9, Jéssica Vieira criticou a postura de Joana, também ela 'ex' de Afonso Leitão, relativamente à forma como tem agido com Ana Cristina. Posteriormente, Jéssica considerou ainda que Joana tem mais para dar. Veja tudo.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!