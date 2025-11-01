Ao Minuto

11:37
Dylan sobre interesse de Inês: «Cada vez começo a acreditar mais que seja possível» - Big Brother
02:50

Dylan sobre interesse de Inês: «Cada vez começo a acreditar mais que seja possível»

11:23
«Não te vou magoar, podes tirar essa capa»: Fábio declara-se a Liliana - Big Brother
02:56

«Não te vou magoar, podes tirar essa capa»: Fábio declara-se a Liliana

11:15
«Estou triste porque passei uma linha que não queria»: Pedro lamenta ofensa a Marisa - Big Brother
01:14

«Estou triste porque passei uma linha que não queria»: Pedro lamenta ofensa a Marisa

11:15
Pedro Jorge devastado com Marisa: «Ela branqueia situações e agora está a dar ênfase» - Big Brother
01:39

Pedro Jorge devastado com Marisa: «Ela branqueia situações e agora está a dar ênfase»

11:03
De mãos dadas com Bruno, Marisa lamenta-se: «É mesmo muito triste» - Big Brother
04:05

De mãos dadas com Bruno, Marisa lamenta-se: «É mesmo muito triste»

10:44
Marisa desfaz-se em lágrimas em conversa com Leandro: «Andam a gozar. Magoas-me» - Big Brother
04:57

Marisa desfaz-se em lágrimas em conversa com Leandro: «Andam a gozar. Magoas-me»

10:29
Família de Marisa e Pedro quebra o silêncio: «O amor, mesmo ferido, continua a ser amor» - Big Brother

Família de Marisa e Pedro quebra o silêncio: «O amor, mesmo ferido, continua a ser amor»

10:22
Aviso para Pedro Jorge? Marisa atira: «Quando saírem daqui, ficam sem nada!» - Big Brother
01:58

Aviso para Pedro Jorge? Marisa atira: «Quando saírem daqui, ficam sem nada!»

10:21
Marisa ameaça desistir?: «Já estive mais perto de ir respirar lá para fora» - Big Brother
01:58

Marisa ameaça desistir?: «Já estive mais perto de ir respirar lá para fora»

10:19
«Faltas de respeito» e «gozo»: Marisa rasga Leandro, Liliana e Marisa Susana - Big Brother
02:26

«Faltas de respeito» e «gozo»: Marisa rasga Leandro, Liliana e Marisa Susana

10:15
Pedro na chapa com mais quatro concorrentes. Estes são os nomeados da semana - Big Brother

Pedro na chapa com mais quatro concorrentes. Estes são os nomeados da semana

10:14
«Ele foi encostar-lhe o peito»: Dylan e Bruno 'rasgam' Leandro - Big Brother
01:39

«Ele foi encostar-lhe o peito»: Dylan e Bruno 'rasgam' Leandro

10:14
Manhã amarga. Marisa não cala a mágoa: «As pessoas que estão a ofender têm de…» - Big Brother
03:50

Manhã amarga. Marisa não cala a mágoa: «As pessoas que estão a ofender têm de…»

10:06
Depois de um dia polémico, Liliana e Fábio acabam a noite agarradinhos debaixo dos lençóis - Big Brother
00:22

Depois de um dia polémico, Liliana e Fábio acabam a noite agarradinhos debaixo dos lençóis

10:02
Leandro, Marisa Susana e Liliana falam de segredos... e são 'espiados' por Bruno - Big Brother
04:42

Leandro, Marisa Susana e Liliana falam de segredos... e são 'espiados' por Bruno

09:54
Em lágrimas, Marisa não perdoa Pedro e recebe apoio dos colegas. Menos de uma, que fica do lado dele - Big Brother

Em lágrimas, Marisa não perdoa Pedro e recebe apoio dos colegas. Menos de uma, que fica do lado dele

09:54
«Ele só tem estas discussões com a Marisa»: Marisa Susana e Leandro continuam a discutir o segredo de Pedro - Big Brother
03:02

«Ele só tem estas discussões com a Marisa»: Marisa Susana e Leandro continuam a discutir o segredo de Pedro

09:48
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo - Big Brother
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

09:40
Marisa não poupa Pedro Jorge: «Custou-me mais ouvir aquilo do que levar uma chapada» - Big Brother
04:04

Marisa não poupa Pedro Jorge: «Custou-me mais ouvir aquilo do que levar uma chapada»

09:39
Bruno insulta Pedro Jorge: «Isto não é uma pessoa, é um animal» - Big Brother
04:04

Bruno insulta Pedro Jorge: «Isto não é uma pessoa, é um animal»

09:35
Leandro e Marisa Susana não têm dúvidas sobre Marisa e Pedro: «É o segredo deles...» - Big Brother
03:19

Leandro e Marisa Susana não têm dúvidas sobre Marisa e Pedro: «É o segredo deles...»

09:30
Aos gritos, Pedro reage às provocações de Bruna e Ana Cristina: «Não me toques!» - Big Brother
01:28

Aos gritos, Pedro reage às provocações de Bruna e Ana Cristina: «Não me toques!»

09:28
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho» - Big Brother
01:32

Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»

09:24
Pedro ataca Marisa e ameaça desistir: «Quase que o beijaste. A tua vontade era essa!» - Big Brother
03:50

Pedro ataca Marisa e ameaça desistir: «Quase que o beijaste. A tua vontade era essa!»

09:19
Adriano Silva Martins critica Marisa: «Ela também disse ao Pedro: 'Vai dançar com a Liliana para senti-la'» - Big Brother
00:31

Adriano Silva Martins critica Marisa: «Ela também disse ao Pedro: 'Vai dançar com a Liliana para senti-la'»

