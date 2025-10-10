No Diário do Secret Story, após o segredo da Liliana ser revelado no Especial, as reações não se fazem esperar e são no mínimo avassaladoras. Pedro constata que a Liliana não terminou uma relação, mas sim um noivado. Ana menciona que Zé foi humilhado em direto e Rui atira que vai ficar mais conhecido que todos os concorrentes. Bruno e Dylan também não perdoam e arrasam a postura da Liliana, acrescentando que Fábio é um “bacoco” e um “panhonha”. Já Lídia, refere que já não dá para defender mais Liliana e quem se associar ao casal vai ser prejudicado. Dylan não perde a oportunidade para mandar à cara da Raquel que podia ter agradecido o facto de ele ter partilhado a pista para chegar ao segredo da Liliana. Ana cristina comenta que é um risco e não é justo mandarem isso à cara da Raquel. Fábio regressa do confessionário e Liliana desfaz-se em lágrimas. No Especial, Jéssica Vieira pronuncia-se sobre polémica que envolve Liliana: «Precisa disso para se sentir mais mulher».
Jéssica Vieira pronuncia-se sobre polémica que envolve Liliana: «Precisa disso para se sentir mais mulher»
- Há 2h e 59min
