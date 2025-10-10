Já chegámos ao whatsapp!
Jéssica Vieira pronuncia-se sobre polémica que envolve Liliana: «Precisa disso para se sentir mais mulher»

No Diário do Secret Story, após o segredo da Liliana ser revelado no Especial, as reações não se fazem esperar e são no mínimo avassaladoras. Pedro constata que a Liliana não terminou uma relação, mas sim um noivado. Ana menciona que Zé foi humilhado em direto e Rui atira que vai ficar mais conhecido que todos os concorrentes. Bruno e Dylan também não perdoam e arrasam a postura da Liliana, acrescentando que Fábio é um “bacoco” e um “panhonha”. Já Lídia, refere que já não dá para defender mais Liliana e quem se associar ao casal vai ser prejudicado. Dylan não perde a oportunidade para mandar à cara da Raquel que podia ter agradecido o facto de ele ter partilhado a pista para chegar ao segredo da Liliana. Ana cristina comenta que é um risco e não é justo mandarem isso à cara da Raquel. Fábio regressa do confessionário e Liliana desfaz-se em lágrimas. No Especial, Jéssica Vieira pronuncia-se sobre polémica que envolve Liliana: «Precisa disso para se sentir mais mulher».

  • Há 2h e 59min
Liliana 'fala mal' de Zé: «Também não pensou em mim»
02:15

00:37
Liliana recorda relação com Zé e deixa críticas: «O Zé fez-me a pior coisa que podiam ter feito»
02:15

00:25
António Leal e Silva defende Liliana: «Não é a primeira e não há-de ser a última»
02:48

00:20
Há festa na casa do Secret Story... Mas só vão alguns! Saiba quem ficou de fora
02:00

00:03
Pedro Jorge quer desistir? «Carregar no botão para me ir embora»
01:14

23:42 Ontem
Ana Cristina acredita que Liliana vai deixar Fábio para trás: «Quando vir outros segui-la no instagram»
02:06

23:38 Ontem
Vânia Sá faz nova aquisição de luxo que ainda poucos em Portugal conseguiram ter

8 out, 15:14
Luxo, tatuagens, jóias: O babyshower de Vânia Sá marcado por grandes extravagâncias e caras conhecidas

20 set, 21:17
Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação

8 out, 23:11
«Reduz-te à tua relaçãozinha insignificante»: A chorar, Liliana reage a Pedro e este quebra por causa da mulher
05:53

Ontem às 19:54
Fábio tem monólogo sobre Liliana perante toda a casa. Ciúmes e 'falta de amor próprio' são tema
05:09

Ontem às 19:50
Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego

Há 3h e 29min
As mensagens inspiradoras de Cristina Ferreira que estão a tocar os corações dos fãs

Ontem às 19:29
Secret Story: Ex-concorrente revela marca no corpo que esconde um segredo do passado

Ontem às 18:49
Cláudia Nayara operada de urgência: Cantora dá entrada no hospital semanas após a perda do filho

Ontem às 17:36
Casamento em risco? Marisa critica Pedro Jorge por comportamento de 'solteirão' dentro da casa

Ontem às 17:20
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

8 out, 22:38
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

8 out, 22:37
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

8 out, 22:17
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

8 out, 19:12
Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos
01:12

6 out, 00:53
Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego

Há 3h e 29min
As mensagens inspiradoras de Cristina Ferreira que estão a tocar os corações dos fãs

Ontem às 19:29
Cristina Ferreira desafia fãs com mensagens inspiradoras que todos devem ver: As imagens aqui

Ontem às 19:23
Cláudia Nayara operada de urgência: Cantora dá entrada no hospital semanas após a perda do filho

Ontem às 17:36
Polémica com Liliana. Rita Almeida reage e faz revelações pessoais impressionantes: «Nunca contei aqui»

Ontem às 16:40
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
07:19

8 out, 22:31
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

8 out, 19:12
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
04:00

8 out, 18:35
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

6 out, 00:47
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
03:04

6 out, 00:08
Daniela Santos faz revelação sobre inspiração para novo projeto... e envolve pessoa especial!

Ontem às 17:18
Agora foi a vez de Catarina Miranda surpreender Afonso Leitão: «A nossa vida mal começou e já sou a mulher mais feliz do mundo»

Ontem às 14:41
Em dia especial, Catarina Miranda recebe declaração de Afonso Leitão: "Amo-te muito"

Ontem às 12:03
Revelada reação de Vitó à separação de Sónia Jesus

8 out, 14:57
Joana Diniz arrisca em mudança de visual radical: "É verdade, isto aconteceu"

7 out, 20:49
