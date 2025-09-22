Joana de costas voltadas com Mariana: «Para mim o jogo dela é falsidade»

Durante um intervalo da gala do Secret Story - Casa de Segredos 9, Lídia e Joana conversaram a sós no sofá da sala e partilharam as suas estratégias para as próximas nomeações. Joana revelou que pretende nomear Bruna e Mariana, considerando esta última falsa. Já Lídia manifestou a intenção de nomear Carina.
No decorrer da conversa, Lídia levantou dúvidas sobre a influência de Liliana na postura de Mariana, questionando se não será a concorrente a "colocar ideias" na cabeça da colega. Criticou ainda a falta de coerência de Liliana, por esta afirmar que Fábio ainda não atingiu os seus limites, quando o próprio já assumiu interesse por ela.
Joana mostrou-se solidária com Ana, afirmando que ficou com pena da colega depois de ver várias imagens de outros concorrentes a falarem mal dela. Lídia respondeu que Ana precisa de “abrir os olhos” e Joana concluiu sublinhando que Mariana tem feito comentários negativos sobre quase todos na casa.