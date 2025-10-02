No Secret Story 9, vive-se o caos Durante dinâmica dos mexericos, vários concorrentes acusam Ana Cristina de não ser 'ela própria' e de ser uma pessoa falsa. Joana deixa aviso a Ana Cristina: «Não estás com os teus amigos lá fora».

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

