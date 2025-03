Joana Diniz alerta: «Pôs em causa a minha integridade...» - Saiba o que fez Miguel Vicente

No Secret Story - Desafio Final, a dinâmica “os mais da temporada” continua, desta vez com as atribuições de Iury. A concorrente coloca Joana como “a mais ingénua”, uma vez que tentou acreditar no lado bom de Miguel. Joana explica que deixou de ver aspetos positivos no concorrente a partir do momento que Miguel insinuou que ela se tinha envolvido com o ex de Daniela. Miguel relembra que nunca insinuou nada e que se não tivesse importância não estaria a falar sobre isto. Está dado o mote para Iury atacar fortemente Miguel, acusando-o de não ser corajoso e de ter maldade.