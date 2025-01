Joana Diniz assume rivalidade com Joana Sobral: «Não lhe vou dar aquilo que ela quer»

No Secret Story - Desafio Final, no jardim, Cláudio e Joana conversam sobre o nervosismo de estarem nomeados e acreditam que um ou outro será o expulso. Cláudio pede para que não comentem nada do que se passou no concílio nem sobre quem escolheram para estar nomeado na sua vez. Joaninha comenta que sabe perfeitamente que Joana Sobral está mortinha para ir para cima de si e David reforça essa ideia com uma cara que Joana fez, após o especial (FB), Joana diz que está inteirada. David diz que não entende o porquê de Joana Sobral estar tão interessada em virar-se contra Joaninha, a concorrente diz que Joana Sobral fala sempre em tom de ataque, mas se ficar, já sabe como vai correr, e confirma, "ela tira-me fácil do nervo". Joaninha afirma que Joana Sobral é rude e arisca consigo. David acredita que Joana Sobral vai tentar ir para cima de Joaninha, a concorrente acredita que sim, mas não lhe vai dar aquilo que ela quer. Joaninha diz que Joana Sobral vai do 08 ao 80 muito rápido... David responde que a concorrente também o tentou meter em cheque. Joaninha olha para a câmara e diz o seu número para ser salva.