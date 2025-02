Joana Diniz atinge limite: «Estou a ficar cansada deste assunto... hoje vou falar!»

No Secret Story - Desafio Final, desafiados pela Voz, os concorrentes destacam quem acham que é o Zeus do Olimpo, aquele que controla a dinâmica da casa. O Tiago escolhe a Inês, por dominar os assuntos da casa, nomeadamente o tema da amizade com a Joana. A Inês atira que o Tiago é sonso e chama sanguessugas àqueles que vão atrás dos comentários da Daniela. A Joana intervém, mostrando-se farta do mesmo assunto, recordando que estão num jogo e só um vai vencer. O Ossman destaca o Tiago, por considerar que o concorrente procura reações de forma subtil e tem um jogo mais estratégico e genuíno. A Inês e o Tiago voltam a entrar em confronto, discutindo quem é o mais sanguessuga dos dois. O Tiago diz que falou das amizades da Inês porque é um tema e a concorrente declara que não têm de falar sobre os seus assuntos. A Daniela refere que é a forma como a Inês reage que dá ênfase às situações.