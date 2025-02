Joana Diniz candidata-se a líder para "bloquear" candidatura de Miguel Vicente: «Ninguém iria ter descanso»

No Secret Story - Desafio Final, durante a manhã, o Miguel continua a mostrar vontade em ser o próximo chefe de limpezas, argumentando que já é a terceira vez que se candidata, ao contrário da Joana. A Daniela afirma que o Miguel é “bonzinho” até ao momento em que decide jogar. A Joana contesta que o Miguel vai à até à final, e por isso terá mais oportunidades de ser líder. A Inês não quer fazer a vontade ao Miguel, pois na sua opinião, o algarvio é um ditador. Já o Bruno, recorda que o Miguel quis desistir várias vezes e por isso não tem capacidade de liderar. No confessionário, o Miguel garante que quer provar que são uma família funcional e que o amor vence tudo. Por não se sentir compreendido, o Miguel abandona a pérgula, para chacota dos colegas. No quarto, comenta sozinho que estão todos contra si…