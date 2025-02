Joana Diniz critica colegas por «onda de apoio» a Sandrina Pratas? Descubra porquê

No Secret Story - Desafio Final, a Voz lança a questão: “Quem ameaça o ego de alguém?” A Iury acredita que a Sandrina ameaça o ego do Miguel e quem discorda é a Joana que não entende porque é que a Iury não teve esta postura com a sua amiga mais cedo. Exaltada, a Joana questiona como é que há uma “bolha de amor” em relação à Sandrina e não viu esse amor com outros concorrentes tanto ou mais frágeis que a Sandrina. A Daniela dá a entender que a Joana está a apoiar o jogo do Miguel, já este aplaude de pé toda a discussão.