Joana Diniz diz tudo o que tem entalado a Afonso Leitão: «Já me magoaste muitas vezes...»

Desafiados pela Voz, os concorrentes escolhem alguém a quem atribuir as categorias “gosto, não gosto e indiferente”. Joana Diniz considera que é obrigada sentir que Afonso Leitão lhe é “indiferente”, assumindo que o concorrente já a magoou com alguns comentários que fez.

Bruno de Carvalho admite não gostar do jogo de Afonso e condena que o concorrente afirme que gosta do jogo de Miguel Vicente. Insinua que Afonso não tem coragem de dizer aquilo que realmente pensa dos comportamentos de Miguel, nomeadamente quando o algarvio deixa as pessoas a chorar.

Afonso admite que não se identifica com o jogo do Miguel, mas acha piada. Joana volta a intervir, acusando Afonso de pôr constantemente em causa o seu discurso, tentando minimizá-la.