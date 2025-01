Joana Diniz e Joana Sobral em tensão: «Ela está pronta para se atirar aqui à minha espinha»

No Secret Story - Desafio Final, na atividade dos mexericos, a Joana Diniz lê a frase: "o David quer tanto ser como a Inês que, qualquer dia, também começa a usar a roupa dela”. A concorrente não percebe porque é que estão sempre com acusações deste género, uma vez que todos têm algo para ensinar, tendo ou não um canudo. A Joana Sobral leva o comentário como provocação direta, pois tem um mestrado e insurge-se. Já a Joana Diniz nega ter sido um ataque e, com ironia, diz que a oponente se enerva com muita facilidade. Enquanto o David e a Inês desvalorizam o mexerico, a Daniela concorda que os dois oponentes se seguem e protegem um ao outro.