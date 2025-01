Joana Diniz e Joana Sobral isolam-se no confessionário e desabam em lágrimas. O motivo? João Ricardo

No Secret Story - Desafio Final, após o Especial em que os concorrentes viram imagens sobre o João e as Joanas, a Joana Sobral apressa-se a ir ao confessionário onde se mostra irritada por estar a ser associada ao concorrente. A Joana Diniz, por seu lado, chora e evita desabafar com os colegas. Na cozinha, a Inês e o João comentam o sucedido e o concorrente pede que se pare com o assunto, garantindo que não tem nada com Joana e reforça que não lhe vai pedir para se acalmar. Conta ainda que a Joana lhe está a pedir uma massagem há 24 horas e que não vai dar. No jardim, a Joana Diniz acaba por admitir que o que João disse na VT (que não vai dizer para ela se afastar) a magoou.