Joana Diniz encantada com João Ricardo: «É charmoso...»

No Secret Story - Casa dos Segredos, a Joana e o João trocam picardias em tom maroto a propósito de a concorrente estar a comer uma cenoura crua. Depois do mini flirt, a Joana confessa à Flávia e à Jéssica que o seu santo bateu à brava com o dele, mas que está reticente e não sabe se deve pensar mais no jogo ou na sua essência. A Flávia incentiva a colega a agir conforme o que sente, mas a Joana brinca com o facto de o João ser do Restelo, afirmando que não tem paciência para cavalheiros.