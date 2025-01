Joana Diniz finge chorar e abandonar a conversa: «Dói-me no coração a Iury não me dar abertura»

No Secret Story - Desafio Final, ainda durante o “chupa limão”, o João questiona a Iury se se considera a vilã do jogo e esta diz que já percebeu que fez “muita porcaria” ao falar em demasia, acrescentando que a Joana, a Daniela e a Jéssica não vão com a sua cara. A Joana aponta que lhe “dói no coração” que a Iury não lhe dê oportunidade de a conhecer e abandona a sala, aparentemente a chorar. A Flávia vai atrás da colega e encontra-a a rir-se desalmadamente, acabando por ajudar a Joana a fingir que está a chorar. A mentira é levada mais longe, conseguindo enganar a patrícia e o Gabriel, que se mostram preocupados com a amiga. Momentos depois, no alpendre, a Joana acaba por contar ao João que estava apenas a brincar com a situação.