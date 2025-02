Joana Diniz insurge-se contra a amiga, Inês Morais, para defender Bruno de Carvalho: «Voz, vou ter de falar!»

No Secret Story - Desafio Final, a Joana afirma que não consegue estar calada e aponta que não entende como é que estão a acusar o Bruno de ter atitudes ordinárias. Quando questionadas, nenhuma mulher da casa diz que o sentiu. A Inês mantém a sua opinião e insiste que não gosta das piadas do Bruno. A Daniela acusa a Inês de estar a usar algo para prejudicar a imagem do Bruno. No confessionário, a Inês revela várias situações que não gostou de ver por parte do Bruno. A Iury condena o Miguel por criticar o Bruno, quando o próprio desrespeitou a Sandrina. A Inês reforça que é essa a questão, pois parece que uns podem fazer piadas e outos não. Revoltada, a Joana que saber se a Inês se refere a ela, pois nunca sentiu que o Bruno lhe faltou ao respeito. A Inês continua a dar o seu ponto, mas é interrompida pelo Bruno. Tanto o Miguel como a Inês acabam por abandonar a sala e o Bruno constata a falta de respeito e educação.