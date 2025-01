Joana Diniz oferece abraço a Joana Sobral durante discussão, mas a colega recusa

No Secret Story - Desafio Final, na Sala, os concorrentes reúnem-se para mais uma dinâmica. Esta atividade resume-se à apresentação das “Capas da Novela da Vida Real” que alguns concorrentes criaram sobre o jogo dos outros. No plasma surge a frase: “Joana (Diniz), só há uma eu e mais nenhuma”. Joana Diniz refere que se sente extremamente única e atira “ela não me fez qualquer tipo de comichão”. A concorrente partilha que Joana Sobral fala “num timbre rude”, no entanto, a visada não concorda com o comentário da colega. Joana Diniz profere “eu sei que a tua personalidade não vai bater com a minha” esclarecendo que não quer “bater de frente” com a colega. Joana Sobral confessa que é muito sensível apesar de, por vezes, se expressar de forma mais “agressiva”. A concorrente acaba por atirar “tu irritas-me" e as duas começam a discutir. Joana Diniz mostra vontade em conhecer a colega, mas esta partilha que não tem o mesmo desejo visto que ficou incomodada com a VT que viu. A primeira pede um abraço à mesma, no entanto, Joana Sobral recusa-se a dar um abraço à colega e atira “eu sei que é falso”.