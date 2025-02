Joana Diniz responde a uma intervenção de Afonso Leitão: «Acordaste agora?»

Ainda na reunião pós-gala, Daniela Santos acusa Vânia Sá de pender para o lado de Miguel Vicente. Vânia nega ter aliados e as duas entram em debate.

Joana Diniz decide dizer que não entendeu o facto de Iury ter nomeado Inês e não Vânia. Ninguém compreende a dúvida de Joana, uma vez que a Iury se dá bem com a Vânia. Joana dá o exemplo da relação da Daniela com Ossman, que se limita a ouvir. Afonso intervém e Joana mete-o no lugar acusando-o de ter acordado agora.

Ossman defende que não fala mal dos outros e que se sente estúpido quando grita, acrescentando que Vânia nunca vai compreender isso. Esta fica ofendida com o comentário e faz questão de o frisar.