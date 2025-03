Joana Diniz revela finalmente a Bruno de Carvalho o segredo que tinha para lhe contar! Saiba tudo

No Secret Story - Desafio Final, no confessionário, a Voz relembra Bruno de que na semana passada, a Joana queria dizer-lhe algo, mas acabou por não contar. A Voz pede-lhe que tente descobrir do que se trata… Na Sala, Bruno mete-se com Joana, dizendo que quer conversar com ela em privado e sugere que falem no quarto Secreto. A concorrente recusa-se, pois já lá esteve com Gabi e não gostou. Bruno faz muitas questões sobre esse momento, o que deixa a concorrente aborrecida. Por fim, os dois falam a sós no confessionário, onde Bruno inventa uma história para que Joana lhe diga o que tem a dizer. Por fim, Joana assume ser a autora do tão falado mexerico, o que deixa Bruno espantado. O ambiente entre os dois é de diversão.