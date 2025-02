Joana Diniz revela: «Quando estive grávida, a minha mãe estava com cancro. Os únicos amigos que lá estiveram foram a Daniela e a prima»

Na cadeira quente do Secret Story - Desafio Final, Daniela Santos emociona-se com palavras de Joana Diniz, que falou sobre a amizade de ambas e recordou alguns momentos que já passaram. A concorrente revelou que quando a mãe lutou contra um cancro, ao mesmo tempo que passava pela sua gravidez, as únicas pessoas que estiveram lá para si foram Daniela Santos e a prima desta.