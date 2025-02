Joana Diniz temeu ser exposta como autora do polémico mexerico na gala: «Tive de pensar em não sei quantos funerais»

No Secret Story - Desafio Final, a Daniela continua sem saber quem foi o autor do Mexerico que a relacionou ao Bruno e, referindo os risos do público, desconfia que foi o Tiago. Já o concorrente, afirma que ouviu o público reagir quando a Inês falou, desconfiando da rapariga. Momentos depois, a Joana confidencia à Inês que estava uma pilha de nervos, com medo de ser descoberta. No confessionário, a Daniela revela à Voz que acredita que o Tiago teve a missão secreta de a enervar e por isso escreveu o Mexerico.