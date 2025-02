Joana e Daniela: Uma relação complexa dentro da casa - «Havia partes que eu gostava muito nela!»

No «Dois às 10», Joana recorda a sua relação complexa com Daniela no "Secret Story - Desafio Final". Apesar das dificuldades, Joana confessa que havia aspetos de Daniela que apreciava. Partilharam o mesmo quarto e conversavam bastante, e Daniela dava-lhe conselhos pessoais. No entanto, dentro do jogo, Daniela criava, segundo Joana, uma "capa protetora", que a levava a adotar uma postura de vítima. Joana sentia-se cansada com esse "autocontrole" excessivo de Daniela, que memorizava todas as conversas e as usava para se justificar. A conversa com os apresentadores, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, explora as nuances da relação entre as duas concorrentes, revelando momentos de proximidade e conflito.