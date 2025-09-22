Joana e Mariana em conflito: «Não tens de estar a falar do meu namorado querida»

Fora do direto, Ana desabafou com Joana por se sentir a concorrente mais julgada da semana. A jovem mostrou-se magoada com Mariana, afirmando que esta exagerou nas críticas, e confessou estar desiludida com Joana por ter sentido que a colega tomou o partido da adversária.

Pouco depois, Joana partilhou com Lídia a hipótese de Mariana estar com ciúmes da sua relação com Rui. A tensão aumentou quando Mariana alertou Joana de que devia respeito à pessoa que tem fora da casa, o que não foi bem recebido e originou uma discussão entre ambas.

Mais tarde, já à distância, Joana afirmou que pretende cortar relações com Mariana, enquanto esta revelou a sua intenção de a nomear.