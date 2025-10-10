Já chegámos ao whatsapp!
Joana mostra empatia com Marisa: «Não se sentiu à vontade, mas quis mostrar que estava»

No Secret Story 9, os concorrentes enfrentam uma nova missão: fazer “babysitting” a ovos, protegendo-os dos colegas para que não se partam. Durante a manhã, a brincadeira acabou por correr mal quando Fábio e Dylan acidentalmente partiram o ovo de Marisa, levando a concorrente às lágrimas. Apesar do momento emotivo, Marisa garantiu que percebeu tratar-se apenas de uma brincadeira e que não guarda rancor. Joana comentou a situação e garante que percebe o que Marisa está a sentir. Fique a par da opinião de todos os concorrentes.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13

  Secret Story
  Hoje às 17:38
Vídeos

