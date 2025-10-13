Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Joana ou Leandro? Rui e o seu grupo decidem quem escapa às nomeações

No Secret Story 9, os concorrentes jogaram “quatro em linha” para decidir quem seria salvo das nomeações: Joana ou Leandro. O vencedor foi Rui, e por isso o grupo de aliados dele decidiu quem ficaria nomeado. No fim, Joana acabou por ficar nomeada, enquanto Leandro foi salvo.

  • Secret Story
  • Ontem às 23:00
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

A votação está aberta! Conheça os nomeados da semana do Secret Story 9
01:42

A votação está aberta! Conheça os nomeados da semana do Secret Story 9

23:13 Ontem
Atitude de Vera causa penalização a todos os concorrentes. Saiba o motivo
06:59

Atitude de Vera causa penalização a todos os concorrentes. Saiba o motivo

23:08 Ontem
Leandro ‘lança farpa’ a Bruno Simão: «Em determinados casos (…) nota-se a pequenez»
01:38

Leandro ‘lança farpa’ a Bruno Simão: «Em determinados casos (…) nota-se a pequenez»

22:49 Ontem
«Ele não é capaz(…) de ouvir as opiniões do grupo»: Dylan arrasa Leandro
04:37

«Ele não é capaz(…) de ouvir as opiniões do grupo»: Dylan arrasa Leandro

22:46 Ontem
Concorrentes elegem os mais populares do Secret Story 9 e a decisão gera polémica dentro da casa
03:42

Concorrentes elegem os mais populares do Secret Story 9 e a decisão gera polémica dentro da casa

22:35 Ontem
Liliana não aceita 'ficar de fora' dos mais populares: «O meu nome está na boca do povo desde o primeiro dia»
03:40

Liliana não aceita 'ficar de fora' dos mais populares: «O meu nome está na boca do povo desde o primeiro dia»

22:30 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Ontem às 19:40
De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa

De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa

Ontem às 10:12
Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»

Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»

12 out, 19:56
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

18 set, 16:18
A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares

A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares

Ontem às 16:50
Ver Mais

Notícias

Jéssica Vieira celebra data importante e há um pormenor que não passou despercebido

Jéssica Vieira celebra data importante e há um pormenor que não passou despercebido

Ontem às 19:45
Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Ontem às 19:40
Cadeira Quente 'em chamas': Dylan levanta-se e desafia Pedro Jorge em frente a toda a casa

Cadeira Quente 'em chamas': Dylan levanta-se e desafia Pedro Jorge em frente a toda a casa

Ontem às 18:35
Separado de Liliana, Zé brilha em novo projeto profissional: «Algo nunca antes visto em Portugal»

Separado de Liliana, Zé brilha em novo projeto profissional: «Algo nunca antes visto em Portugal»

Ontem às 17:42
«Tu não falas para homens como falaste para ela »: Liliana acusa Pedro Jorge

«Tu não falas para homens como falaste para ela »: Liliana acusa Pedro Jorge

Ontem às 17:10
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
12:10

O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story

Ontem às 00:17
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana

9 out, 19:37
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana

8 out, 22:38
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»

8 out, 22:37
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»

8 out, 22:17
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Jéssica Vieira celebra data importante e há um pormenor que não passou despercebido

Jéssica Vieira celebra data importante e há um pormenor que não passou despercebido

Ontem às 19:45
Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Ontem às 19:40
Separado de Liliana, Zé brilha em novo projeto profissional: «Algo nunca antes visto em Portugal»

Separado de Liliana, Zé brilha em novo projeto profissional: «Algo nunca antes visto em Portugal»

Ontem às 17:42
A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares

A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares

Ontem às 16:50
Catarina Miranda manda 'farpa' a Rita e Marcelo... Sobre afastamento de Afonso Leitão

Catarina Miranda manda 'farpa' a Rita e Marcelo... Sobre afastamento de Afonso Leitão

Ontem às 16:50
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável
04:36

Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável

Ontem às 09:10
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
03:02

Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»

Ontem às 08:26
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

10 out, 08:31
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
07:19

Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente

8 out, 22:31
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

De costas voltadas com Afonso Leitão? Revelada atitude drástica de Marcelo Palma e Rita Almeida!

De costas voltadas com Afonso Leitão? Revelada atitude drástica de Marcelo Palma e Rita Almeida!

Ontem às 17:59
As ausências mais notadas da festa surpresa que Catarina Miranda preparou a Afonso Leitão

As ausências mais notadas da festa surpresa que Catarina Miranda preparou a Afonso Leitão

Ontem às 16:23
Após perder peso, Noélia Pereira revela exames médicos e alarma fãs: "Será normal?"

Após perder peso, Noélia Pereira revela exames médicos e alarma fãs: "Será normal?"

Ontem às 15:09
Aos 21 anos, filho mais velho de Telmo e Célia Ferreira faz importante conquista: "O poder que há em ti..."

Aos 21 anos, filho mais velho de Telmo e Célia Ferreira faz importante conquista: "O poder que há em ti..."

12 out, 23:37
Perante reação a abordagem policial, Ana Soares desabafa: "É ridículo o ponto a que isto está a chegar!"

Perante reação a abordagem policial, Ana Soares desabafa: "É ridículo o ponto a que isto está a chegar!"

12 out, 19:59
Ver Mais Outros Sites