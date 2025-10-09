Joana perto de segredos? A concorrente conta todas as suspeitas a Rui

No Secret Story 9, Joana conta as suas apostas de segredos a Rui. A concorrente acredita que o segredo de Dylan se relaciona com um acidente de mota que vitimou o próprio filho, e Bruno foi vítima de um assalto à mão armada e, ainda diz que acha que Leandro já esteve entre a vida e a morte.
Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:
ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!