João Ricardo: «A Inês não gosta do David, mas dá-lhe muito jeito neste jogo»

No Secret Story - Desafio Final, em conversa, o David diz à Joana Sobral que acha estranho ela estar tão amiga do João. O João intervém com ironia e o David questiona se combinaram fazer jogo de casal lá fora, ao que a Joana pede respeito pois está comprometida. A Inês acusa a nova concorrente de estar a fazer o mesmo jogo que fez na sua casa, “na back” do galã, e avisa que o João tem duas botas para descalçar, referindo-se ao grupo e ao casal. No entanto, o João interpreta que as botas que tem para descalçar são a Joana Diniz e a Joana Sobral e fica incrédulo. O David chama o João de “fake Zaza” e a Joana Sobral acusa a Inês e o David de fazem muito teatro. O João remata que o David é uma marioneta nas mãos da Inês.