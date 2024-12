João Ricardo acusa Gonçalo de incoerência: «Tão depressa elogia como critica»

No Secret Story - Casa dos Segredos, durante uma atividade, a Juliana escolhe o João como o concorrente “mais manipulador” da casa, acusando-o de ter feito birra quando recusou comer pizza por não ter gostado de ser representado pela Renata. Quando o João se defende, o Gonçalo intervém o que faz com que o João se exalte uma vez mais. A questão dos grupos volta a ser tema de discussão e o João acaba por revelar quem são os elementos do grupo a que pertence.