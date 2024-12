João Ricardo acusa Renata de ser inconsistente e a colega responde: «Tu é que tens a cabeça quadrada»

No Secret Story - Casa dos Segredos, Na cadeira quente, a Renata justifica-se por ter escolhido a Margarida como a mais apática no jogo. Os argumentos da concorrente não convencem o João, que a acusa de mudar de opinião consoante lhe dá jeito. O grupo acusa ainda a Renata de não ter sido sincera na gala, assumindo que foi influenciada a votar na Margarida depois de ouvir o voto do João. Com os ânimos mais exaltados, a Renata nega ter sido influenciada no voto, no entanto, o grupo confronta-a por ter admitido momentos antes que tinha escrito o nome de Heitor e mudou ao ouvir o João.