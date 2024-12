João Ricardo acusa Team Azul: «Andam aqui a tentar colar rótulos com cuspo»

No Secret Story - Casa dos Segredos, a Voz reúne os concorrentes para saber como correu o desafio de estarem divididos em equipas. A Renata garante estar farta do Gonçalo e da sua necessidade de dizer “eu, eu, eu”. O concorrente afirma que só o fez depois da atividade em que o João respondeu dessa forma. O João contesta que só respondeu a questões que lhe foram colocadas diretamente e o Gonçalo atira que o concorrente é egocêntrico. No confessionário, o João critica a atitude do Gonçalo, por querer constantemente atribuir-lhe rótulos que não lhe assentam. O João pede alguns exemplos, no entanto não fica satisfeito com a resposta do Gonçalo, considerando que o mais novo não sabe a definição da palavra egocentrismo.