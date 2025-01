João Ricardo ameaça desistir após o episódio da água com Tiago Rufino

Depois do Especial, o João mostra-se aborrecido com o facto de o Tiago ter dito em direto que não gostou da brincadeira da água, quando no domingo disse que os dois tinham intimidade para essas brincadeiras. O concorrente acusa o Tiago de querer passar a imagem de coitadinho e ele é que fica mal, concluindo que a opção é fazer as malas e ir embora. Enquanto isso, o Tiago é aconselhado pela Daniela a não ter mais brincadeiras. Mais tarde, a Inês fala com o João e diz que o Tiago se aguenta de uma forma que ela própria e o João não conseguem.