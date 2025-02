João Ricardo analisa Miguel Vicente: «A estratégia dele é simples...»

No «Dois às 10», João Ricardo analisa a estratégia de Miguel Vicente dentro da casa do "Secret Story". O comentador recorda a prestação do concorrente no "Desafio Final" do ano anterior e compara-a com a sua prestação atual. João Ricardo descreve como Miguel manipula os concorrentes e como tira partido de situações e de informações da vida pessoal dos colegas, para os desestabilizar.

O ex-concorrente relembra ainda o desafio entre o "Diabo e o Anjo", no qual Miguel tirou a carta do "Diabo" e colocou a carta do "Anjo", sem dizer nada. Segundo João Ricardo, todos dentro da casa estão cientes da estratégia de Miguel.

