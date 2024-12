Os ânimos continuam exaltados e o João insiste que o Gonçalo é hipócrita e está a pegar nas fragilidades do Maycon e da Renata. A Margarida insurge-se, não concordando com as acusações ao namorado. O Maycon questiona se o Gonçalo esteve bem ao falar nas costas da Renata e a Margarida questiona o que disse de mal. O Gonçalo volta a repetir o que disse, mas as palavras não são bem aceites por parte do Maycon.